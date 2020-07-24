В Крыму полиция начала поиски пропавшего трехлетнего мальчика

В Республике Крым сотрудники полиции приступили к розыску трехлетнего мальчика, пропавшего в пятницу вечером в селе Строгановка. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В поисках заняты сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району, спасатели МЧС и кинологи. Местные жители собираются формировать мобильные группы для поиска мальчика.

- Ранее в полицию обратились родители ребенка, - пояснили в пресс-службе МВД по РК. - Они сообщили, что мальчик играл на площадке около дома, а через некоторое время они его там не обнаружили. Сейчас сотрудники полиции и МЧС проводят розыскные мероприятия.

Родители ребенка уточнили, что мальчик перед исчезновением играл в песочнице возле дома, и последний раз его видели сегодня около шести часов вечера. Он был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые шлепанцы.