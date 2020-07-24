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24.07.2020 23:25
Рубрика: Происшествия

В Крыму возбудили дело по факту исчезновения трехлетнего мальчика

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения трехлетнего мальчика в селе Строгановка Симферопольского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
В Крыму полиция начала поиски пропавшего трехлетнего мальчика

С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратились его родители. Выяснилось, что сегодня около 16 часов мальчик со своей старшей сестрой вышел на прогулку. Дети играли в песочнице, и в какой-то момент девочка потеряла брата из виду.

На место ЧП выехали сотрудники ОМВД по Симферопольскому району, спасатели-кинологи и следователи СКР. Местные жители помогают им в поисках ребенка. В Строгановке работают опытные криминалисты во главе с и.о. руководителя ГСУ СК России Владимиром Терентьевым.

- Правоохранительные органы развернули масштабные поисковые мероприятия с привлечением сил волонтеров и использованием криминалистических возможностей органов Следственного комитета России, - рассказали "РГ" в пресc-службе СКР. - Детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пропавший мальчик был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые шлепанцы.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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