В ДТП с КамАЗом в Новороссийске пострадали две женщины и ребенок

В дорожной аварии с участием КамАЗа в Новороссийске пострадали три человека. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Краснодарского края.

Инцидент произошел в 10.00 на улице Мефодьевской.

По предварительным данным, 26-летний водитель "КамАЗа" с прицепом, двигаясь со стороны улицы Маркова в сторону улицы Прогонной, наехал на пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу.

В результате пострадали две женщины 1995 и 1954 года рождения и девятилетний мальчик. Их госпитализировали.

Все обстоятельства аварии выясняются.