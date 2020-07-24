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24.07.2020 13:23
Рубрика: Власть

На Южном Урале из-за засухи ввели режим ЧС

Текст: Юлия Мякишева

Жаркая погода, засуха и суховеи вынудили губернатора Алексея Текслера ввести на территории Челябинской области режим чрезвычайной ситуации.

Документ опубликован на сайте правительства. В нем говорится, что режим вводится с 8 утра сегодняшнего дня в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Карталинском, Кизильском, Красноармейском, Кунашакском, Нагайбакском, Октябрьском, Пластовском, Сосновском, Троицком, Увельском, Уйском, Чебаркульском, Чесменском районах области и Копейском городском округе.

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Главы муниципальных образований должны оценить ущерб, причиненный сельхозугодиям, обследовать посевы, отправить пакет документов в местный минсельхоз которые подтверждают гибель культур и разработать план по минимизации последствий засухи.

Согласно постановлению, министерство должно также оценить ущерб и помочь предприятиям, и направить документы в федеральное ведомство для проведения экспертной оценки.

Ранее Алексей Текслер на странице правительства в Instagram заявлял, что из-за отсутствия дождей в некоторых районах с июня недобор зерна составит около 40 процентов. Он подчеркнул, что аграрии не останутся без поддержки.

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