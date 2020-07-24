На Урале для туристов подготовили необычные маршруты

Узнать, кто такой козонос, как работал на уральском заводе президент Тайваня. А еще - стать на некоторое время звонарем, кондитером и увидеть старинную домну. Все это - маршруты промышленного туризма в Свердловской области.

Как льют колокола

В Каменске-Уральском отливали колокола для Собора Василия Блаженного и Донского монастыря в Москве, для многих церквей России и зарубежных стран.

Самый большой - 18-тонный - сделали в Каменске-Уральском для Свято-Троицкого монастыря, расположенного в Чувашии, в городе Алатырь.

В городе Каменск-Уральский туристы могут попробовать себя в роли звонаря. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Колокольные мастера очень гостеприимны, показывают свое производство от и до, отвечают на вопросы до последнего. И, разумеется, позволяют попробовать себя в роли звонаря, ощутить разницу между звоном больших и маленьких колоколов.

В начале 90-х годов прошлого века небольшая группа энтузиастов во главе с начальником литейного участка местного алюминиевого завода Николаем Пятковым организовала производство церковных колоколов. Сегодня предприятие "Пятков и К°" - один из лидеров среди аналогичных предприятий страны.

Режано-пармеджано

По всей стране активно развиваются небольшие сыроварни. Свердловская область - не исключение. Многие сыровары с удовольствием принимают гостей.

В городе Реж туристов научат формировать из сырного теста моцареллу или скаморцу. Фото: Сыроварня "Режано"

В городе Реж на сыроварне "Режано" делают сыр разных видов: мягкий, полутвердый, твердый, с белой и с голубой плесенью. В свой продукт добавляет различные ингредиенты. Производят сыр в итальянских травах, с сушеными томатами, с острым перцем, паприкой... Самыми популярными среди покупателей являются буррата и бреби.

На экскурсии по предприятию приготовление сыра показывают через панорамные окна. Конечно, проводят дегустации. А можно и попрактиковаться в изготовлении мягких сыров. Здесь учат формировать из сырного теста моцареллу или скаморцу. После мастер-класса гости забирают свои изделия с собой.

Сам сделал - сам съел

А вот сюда в городе Екатеринбург - на предприятие "9 Островов" - стоит заглянуть с ребенком. Сегодня это крупнейшая на Урале кондитерская фабрика.

В Екатеринбурге туристы и их дети могут сами испечь торт. Фото: Пресс-служба фабрики "9 островов".

А начинала она двадцать лет назад с единственного десерта из фруктов и орехов. Сейчас тут делают более сотни наименований продукции - в среднем три тонны в день. И выполняют самые прихотливые индивидуальные пожелания.

Размер заказных тортов для каких-то торжества может быть впечатляющим: более 180 сантиметров в высоту, а вес более 100 килограммов. Фабрика организует экскурсии-квесты для детей "Посвящение в кондитеры". Ребятам показывают все этапы приготовления тортов, устраивают дегустации. А главное, проводят для юных гостей мастер-классы: можно своими руками сделать торт и забрать домой.

Здесь добывают горный лен

Видели, как делают минеральную вату? Это такой теплоизоляционный материал. А как добывают горный лен? Нет? Тогда вам - в город Асбест.

В городе Асбест туристы смогут увидеть, как "растет" горный лён. Фото: пресс-служба "Ураласбеста"

Предприятие "Ураласбест" проводит экскурсии по производству, в том числе показывает, как делают минеральную вату. В музее представлены все минералы Баженовского месторождения. Экскурсантам демонстрируют огромный местный карьер. Его протяженность 8 километров, ширина - два с половиной, глубина - 350 метров. Это одна из самых больших горных выработок в нашей стране.

В 1885 году на Среднем Урале открыли самое богатое в мире по запасам и набору волокон Баженовское (по названию расположенной неподалеку железнодорожной станции) месторождение хризотила, минерала, являющегося разновидностью асбеста. Месторождение горного льна, так еще называют хризотил, окружают твердые магматические породы, да и сами нити покоятся внутри камня. Предприятие добывает и то, и другое. Хризотил идет на изготовление труб, жаростойких тканей и нитей, известного всем шифера и много другого. А твердые породы - на бутовый камень, щебень, песок. Используют эти нерудные материалы в строительстве, главным образом - дорожном. А кроме того, предприятие наладило производство из базальта тепло- и звукоизоляционных плит.

Но главное достояние месторождения все-таки хризотил. Уральское предприятие - один из крупнейших и старейших в мире производителей горного льна: на его долю приходится 21 процент хризотила в мире и 41 - в России, 80 процентов уникального природного материала поставляется за рубеж.

Президент Тайваня работал на Урале

В городе Екатеринбург есть еще один интересный объект для промышленного туризма - Уралмашзавод.

Николай Елизаров с семьей. Он же - Цзянь Цзинго, сын Чан Кайши. О нем туристы узнают в заводском музее Екатеринбурга. Фото: музей "Уралмашзавода"

Он предлагает туристам посетить музей, где можно познакомиться с богатой историей знаменитого "завода заводов", которому в этом году исполнилось 87 лет.

И увидеть строителя-козоноса. Один из популярных экспонатов в музее - "коза". Это такое приспособление для переноски тяжестей у строительных рабочих. Конструкция проста: небольшая дощечка - горизонтальное основание под прямым углом прикреплено к вертикальной доске длиной не больше метра с ручками - "рогами" на уровне человеческих плеч. Именно такую деревянную конструкцию, нагруженную кирпичами, водружал себе на плечи козонос.

Сотрудники музея расскажут туристам, как строился Уралмашзавод, как создавались уникальные машины, обеспечившие бесперебойную работу базовых отраслей СССР, какие порядки и традиции были на заводе.

В музее можно увидеть действующую модель самого мощного в СССР шагающего экскаватора ЭШ 100.100, выполненную в масштабе 1:35. Оснащенный ковшом объемом 100 кубических метров и стрелой длиной 100 метров гигант был изготовлен в 1977 году, позже он был введен в эксплуатацию на Назаровском угольном месторождении Красноярского края. В его огромном ковше мог уместиться БелАЗ. После 15 лет работы экскаватор был законсервирован, так как обладал избыточной мощностью - остальная горная техника за ним просто не успевала.

Но, конечно, главное в экспозиции - люди. Тем более, что на Уралмашзаводе в разное время трудились известные и в стране, и в мире политические деятели. Взять хотя бы Николая Елизарова, который больше известен в мировой истории как Цзянь Цзинго - президент Китайской республики (о.Тайвань) в 1978-1988 годах. Это один из величайших азиатских реформаторов. В СССР Цзянь Цзинго - сын Чан Кайши, возглавившего партию Гоминьдан, - прибыл в 1925 году для учебы в вузе. Но из-за идеологических расхождений во взглядах с отцом, остался здесь после того, как завершил обучение. На Уралмашзаводе Николай Елизаров работал редактором газеты "За тяжелое машиностроение". Но в 1937 году вернулся на родину, где сделал политическую карьеру, которая началась с поста губернатора провинции Шанси, потом министра внутренних дел. В 1978 году был избран президентом Тайваня.

Сейчас в музее создается новая экспозиция, посвященная Цзянь Цзинго, а, вернее, самому яркому периоду его жизни в СССР - уралмашевскому.

Северская домна

В городе Полевской доменный цех Северского завода закрылся в 1934 году, а вновь открылся уже как музейный комплекс "Северская домна" в 2009-м.

В городе Полевской туристы могут увить современное производство и доменную печь1860 года. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Главное достояние производственно-технического музея Северского трубного завода - сохранившаяся с 1860 года доменная печь. Музейный комплекс включает экспозиционный зал, доменный цех, а также экспозицию под открытом небом, на которой реализуют проект "Сохранение индустриального наследия металлургической отрасли".

Выводя из работы старое крупногабаритное оборудование прошлых времен, трубники не пускают его в переплавку, а сохраняют: так в экспозиции появились 15 индустриальных объектов IXX и XX веков.

Туристу на заметку

Свердловская область. Со времен Петра I в этих краях начали осваивать богатые недра, строить железоделательные заводы.

В годы первых пятилеток, во время индустриализации, появились и новые металлургические предприятия и огромные машиностроительные производства.

Во время войны с западных территорий СССР на Средний Урал эвакуировали более 200 заводов. Какие-то из них объединились с местными, другие положили начало прежде не существовавшим тут производствам, как, например, мотоциклетного в городе Ирбите. Здесь до сих пор делают мотоциклы "Урал" с коляской и есть отличный музей мотоциклетной техники, в том числе зарубежной.

Многие уральские предприятия имеют корпоративные музеи. И могут удовлетворить любопытство не только мужское, но и женское. Например, показать, как шьют дамское белье.

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