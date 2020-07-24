Новости

Из-за COVID-19 отложены премьеры сиквелов "Тихого места" и "Топ Гана" 11:38
За месяц число новых случаев COVID-19 в Москве сократилось на 20,5% 11:35
Службу стройнадзора Крыма преобразовали в министерство 11:31
"Дочка" Great Wall выпустила копию Jeep Wrangler. Или УАЗ "Хантер" 11:17
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по борьбе 11:16
Матвиенко: Двое сенаторов больны коронавирусом 11:15
Погребняк покинул "Урал" 11:08
Анаэробную энергоустановку для подлодок разработают до конца 2023 года 11:05
Вьетнам запретил торговлю дикими животными и их ввоз в страну 11:00
Из-за пандемии Disney отложил премьеру "Мулан" на неопределенный срок 10:55
В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа 10:54
АвтоВАЗ не будет выпускать автомобили три недели 10:43
Жительница Ямала отдала аферистам почти 2 млн за шанс стать богатой 10:41
Крым принял первый миллион туристов с начала июля 10:40
В Кузбассе полиция выяснит причину массовой гибели пчел 10:36
ЦБ аннулировал лицензию у банка "Центрально-Азиатский" 10:25
Премьеры новых "Звездных войн" и "Аватаров" отложены из-за пандемии 10:20
В России предложили взимать допсбор с продаж алкоголя и табака 10:10
Финал Кубка России по футболу будет судить Москалев 10:09
Милонов предложил вернуть графу "национальность" в паспорт 10:05
В селе Дивеево Нижегородской области снят карантин 09:52
В WhatsApp появится долгожданная функция 09:50
Московская скорая начинает использовать портативные капнографы 09:49
Disney отложила премьеры "Мулан" и "Аватар-2" из-за пандемии 09:43
Более 7 тысяч москвичей прошли онлайн-тест на возможность стать донором 09:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 11:08
Рубрика: Спорт

Погребняк покинул "Урал"

Текст: Максим Домчев

Футбольный клуб "Урал" объявил о том, что нападающий Павел Погребняк покидает команду.

Об этом сообщил официальный сайт "Урала", который посвятил своему бывшему нападающему видеоролик, с подборкой самых ярких моментов в исполнении Погребняка в составе екатеринбуржцев.

"Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи "Урала", за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры", - говорится в сообщении.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Чемпионат России по футболу стартует 8-9 августа

За годы, проведенные в Урале" Погребняк провел 33 матча в Российской премьер-лиге, в которых отметился восемью забитыми мячами.

"Я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет и очень благодарен вам за вашу поддержку! Я получал удовольствие от игры за "Урал", и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах. Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме! Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, еще будет повод вернуться в этот город", - сказал Погребняк.

В регионах Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Урал" Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления
Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео
В Минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 людей из групп риска
Пекин потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду
Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Помпео
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус