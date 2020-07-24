Погребняк покинул "Урал"

Футбольный клуб "Урал" объявил о том, что нападающий Павел Погребняк покидает команду.

Об этом сообщил официальный сайт "Урала", который посвятил своему бывшему нападающему видеоролик, с подборкой самых ярких моментов в исполнении Погребняка в составе екатеринбуржцев.

"Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи "Урала", за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры", - говорится в сообщении.

За годы, проведенные в Урале" Погребняк провел 33 матча в Российской премьер-лиге, в которых отметился восемью забитыми мячами.

"Я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет и очень благодарен вам за вашу поддержку! Я получал удовольствие от игры за "Урал", и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах. Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме! Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, еще будет повод вернуться в этот город", - сказал Погребняк.