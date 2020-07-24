В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа

Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области. В регионе действуют послабления, но самоизоляция для пожилых, масочный режим и социальная дистанция до сих пор в силе.

О продлении ограничений по коронавирусу до 9 августа сообщили сегодня на странице в Instagram правительства региона.

Отмечено, что под запретом находятся спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. Вместе с этим в области возобновлена работа предприятий общественного питания, салонов красоты, массажных и СПА-салонов, бань, саун, соляриев, предприятий розничной торговли (торговых центров), фитнес-центров, зоопарков (только экспозиций на открытом воздухе), аттракционов в парках.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки на Южном Урале подтвердили 134 новых случая COVID-19. Общее количество - 10891. Больных на данный момент - 3534 человека. Выписано за последние сутки 123 человека, всего с болезнью справились 7083 пациентов.