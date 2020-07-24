В Югре разработали закон, который позволит быстрее внедрять новые идеи

Югра стала первым регионом в стране, где разработали проект закона о креативных индустриях.

О том, что такой документ необходим, чтобы регион начал развиваться на принципиально новом, "креативном" уровне не раз говорила губернатор Югры Наталья Комарова. В результате проект закона специалисты департамента экономического развития разработали по личному поручению главы региона.

- Его принятие обусловлено назревшей необходимостью эффективнее, быстрее решать задачи по созданию благоприятных условий для творчества югорчан, реализации новых идей, созданию объектов интеллектуальной собственности, являющихся одним из важнейших стратегических ресурсов развития экономики, культуры, науки, образования и других сфер социально-экономической деятельности, - отметила глава региона.

Закон будет регулировать взаимоотношения в сфере креативной деятельности. Уже определены формы государственной поддержки таких индустрий, задачи и полномочия органов власти.

Представитель инициативной группы по созданию в Ханты-Мансийске арт-резиденции Александр Пархоменко отметил, что совместная работа креативного сообщества и окружного департамента экономического развития позволила включить в проект закона все самые значимые пожелания югорчан.

- Инициативная группа участвует в разработке с декабря 2019 года. За это время удалось получить обратную связь как от экспертов федерального уровня, так и от представителей творческих профессий. Мы постарались учесть опыт других стран по развитию креативных индустрий. Наш регион одним из первых регионов России выводит креативные индустрии в законодательное поле, поэтому мы сможем не только следовать трендам, но и формировать их, - резюмировал Александр Пархоменко.

Документ уже поддержали члены правительства и направили на рассмотрение депутатам Югры.

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Напомним, около месяца назад правительство Югры, Роскультцентр и Фонд Инносоциум заключили соглашение о сотрудничестве. Цель - активно развивать креативные индустрии в регионе, поддерживать творческие инициативы молодежи и тиражировать самые амбициозные, яркие и продуктивные идеи в других регионах страны.

Власти Югры осознанно решили уходить от монопрофильности, отлично понимая, что главный капитал во всем мире приносят прежде всего идеи - инвестиции в человека, а не запасы нефти и газа. Экономика знаний определяет сегодня развитие самых успешных государств мира, и России отставать непозволительно.

- С прошлого года мы начали работать над обновлением стратегии развития округа, - рассказала "РГ" глава Югры Наталья Комарова. - При ее актуализации сформировали новую стратегическую задачу - развитие в регионе экономики знаний.

Уже сегодня в Югре в сфере креативных индустрий работают более 3,5 тысячи предприятий. Больше всего из них заняты в сфере IT-технологий, маркетинга, рекламы и дизайна. При этом, как отмечают в округе, взаимодействие с Роскультцентром позволит округу создавать необходимую правовую базу для оперативного воплощения самых значимых инициатив, реализовывать передовые идеи не только в Югре, но и в других регионах.

- Совместная работа позволит нам развивать креативную экономику в регионах более системно, создавая рабочие места для талантливой молодежи, усиливая молодежную политику, в том числе в части формирования нормативно-правовой базы, - отметила директор Роскультцентра Марина Абрамова.

При этом она напомнила, что в действующем законодательстве пока нет даже самого понятия "креативные индустрии".

Заключив соглашение о сотрудничестве, Югра, Роскультцентр и Фонд Инносоциум в этом направлении стали пионерами в России.