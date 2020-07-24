Жительница Ямала отдала аферистам почти 2 млн за шанс стать богатой

35-летняя жительница Салехарда отдала мошенникам 1 миллион 750 тысяч рублей за шанс стать богатой и успешной. Обстоятельства, которые к этому привели, расследуются сейчас в рамках уголовного дела, передает пресс-служба МВД Ямала.

Известно, что в начале июня 2020 на телефон 35-летней заявительницы поступил звонок от мужчины. Он представился сотрудником брокерской фирмы, поделился историей своего успеха и предложил женщине присоединиться к списку богатых. Для этого, по его словам, нужно было принять участие в брокерских сделках.

"Он пообещал ей помочь разобраться в том, как устроен валютный рынок, а за свои услуги попросил 10 процентов от прибыли. Условия женщину устроили, и она подписала контракт с ним на 30 дней", - рассказали в полиции.

Жертва аферы зарегистрировалась на сайте брокерской компании, перечислила им 15 тысяч рублей и установила программу, открывающую удаленный доступ к ее компьютеру и телефону. Когда тридцатидневный срок контракта подошел к концу, она заметила, что ее счета на сайте ушли в минус. Злоумышленники убедили женщину их пополнить.

Так, с момента регистрации она перевела в общей сложности на счет мошенников круглую сумму. На данный момент доступа к своему аккаунту и деньгам у жительницы Ямала нет - "брокеры" поменяли ее пароли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".