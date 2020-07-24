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Текст:   Александр Мелешенко 
14:13 24.07.2020

Риелторы рассказали, стоит ли сейчас покупать или продавать квартиру

Текущий год стал для рынка недвижимости самым неопределенным как минимум с 2014 года - пандемия коронавируса, реформа долевого строительства, ипотека с господдержкой, рост цен и другие факторы оказали настолько разное влияние, что подчас стало трудно разобраться, нужно сейчас продавать или покупать квартиру и как в принципе действовать до конца года?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Советы на этот счет для разных ситуаций собрали аналитики риелторской компании "Метриум". В частности, потенциальным покупателям новостроек они советуют не тянуть с покупкой - цены упадут вряд ли, а вот ипотека с господдержкой может закончиться. К тому же у застройщиков сейчас можно просить скидки, а ипотечные ставки в принципе находятся на исторически низких значениях.

Фото: Istock
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Тем, кто присматривается к покупке квартиры на вторичном рынке, стоит ждать дешевой ипотеки, поскольку ставки на покупку готового жилья тоже снижаются. При этом во время самоизоляции многие продавцы сняли объявления о продаже и могут вновь их опубликовать в ближайшее время, что увеличит для покупателей выбор и позволит им просить о скидках.

Что касается продажи недвижимости, то владельцам квартир в новостройках есть смысл поспешить. "Госпрограммы ипотеки с субсидированной ставкой позволяют купить квартиры по договору уступки прав участника долевого строительства. Однако ипотеку с господдержкой выдают только тем клиентам, которым уступает права юридическое лицо, - напоминают в компании. - Поэтому возможно придется продать квартиру сначала юрлицу, а затем от его имени переуступить права требования физическому лицу. Такой вариант действий особенно подходит инвесторам".

Если хотите продать квартиру быстро, то нужно быть готовым самому давать скидки - объем предложения сейчас большой, и вам придется конкурировать с застройщиками. Продавцам вторичных квартир тоже лучше действовать быстрее - здесь влияние может оказать вторая волна коронавируса или просто осложнение эпидемиологической обстановки. Если это произойдет, то продать квартиру будет сложнее, рынок может опять затормозиться.

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