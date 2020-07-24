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24.07.2020 16:32
Рубрика: Культура

Рок-фестиваль "Нашествие" пройдет онлайн

Текст: Александр Алексеев

"Нашествие" все-таки решили провести в этом году. Но в формате онлайн. Об этом сообщили организаторы главного российского рок-фестиваля, собравшего в прошлом году на поле Большое Завидово в Тверской области по разным подсчетам от 170 до 200 тысяч зрителей. Из-за сложной эпидемиологической обстановки open-air перенесен на будущий год (уже купленные билеты останутся действительны). Но после нескольких недель молчания и раздумий продюсеры все-таки решили провести "Нашествие"-2020. Правда, только в формате онлайн.

Фото: Дом Культуры / youtube
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Рок-фестиваль "Нашествие-2020" пройдет в Яндекс.Эфире и на сайте "Нашего радио" с 24 по 26 июля 2020 года. То есть в те же даты, что и планировался в Большом Завидово. Но теперь акцент будет сделан не на концерты, а на лучшие кадры и фестивальные сеты прошлых лет. Информация об этом появилась сегодня на официальной странице "Нашего Радио" в Facebook.

Там же приводятся и подробности:

- Вы сможете увидеть выступления своих любимых артистов за последние несколько лет: "Би-2", "Ленинград", "ЧайФ", "Крематорий", "Аквариум", "Ночные Снайперы" и десятки других отличных групп и исполнителей. Вы снова сможете пережить "Нашествие" и, возможно, разглядеть себя и своих друзей среди зрителей! Ну а для тех, кто пока ни разу не был на фестивале, - это отличная возможность понять, почему так много людей любят "Главное приключение года", - говорится в специальном обращении пресс-службы "Нашествия".

Культура Музыка Рок Фестиваль "Нашествие" Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

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