Росавиация уведомит страны о возобновлении международных полетов

Росавиация уведомит Великобританию, Турцию и Танзанию о возобновлении международных полетов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Во исполнение принятых решений Росавиация уведомит в установленном порядке авиакомпании и аэропорты, также будут проинформированы авиационные власти соответствующих иностранных государств", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщение будет возобновлено с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией.

Министр транспорта России Евгений Дитрих отметил, что Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.

"Работа по расширению географии открываемых международных направлений продолжается", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".