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24.07.2020 10:00
Рубрика: Экономика

Роскачество рассказало о правилах выбора мороженого

Текст: Светлана Ментюкова
Российская система качества "Роскачество" выпустило рекомендации по выбору основного летнего лакомства - мороженого. Специалисты рассказали, как отличить сливочный продукт от "замороженого десерта" и призвали не бояться стабилизаторов. Об этом сообщает пресс-служба "Роскачества".
Фото: Макс Ветров/РИА Новости Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Фото: Макс Ветров/РИА Новости

"Стабилизаторы выполняют важные функции, так как повышают устойчивость мороженого к таянию и способность сохранять форму, снижают риск усадки мороженого и сохраняют стабильность при хранении", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что если о наличие стабилизаторов в продукте предупреждают практически все производители, то действенных способов обнаружить в продукте растительные жиры при покупке нет. "Проверить мороженое на наличие фитостеринов, которые отсутствуют в молоке и встречаются только в растительных продуктах, можно только в специальной лаборатории", - констатируют эксперты.

Фото: iStock
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При совершении покупки они советуют в первую очередь обращать внимание на целостность упаковки, отсутствие деформации и кристалликов льда на поверхности. Также специалисты пояснили, чем "десерт замороженый", отличается от сорбета и мороженого.

"В классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры. В мороженом с заменителем молочного жира их использовать разрешено, но не более 50% от всей массы жира продукта. Если содержание растительных жиров в мороженом достигает 100%, то называется этот продукт - "десерт замороженный", - говорится в сообщении.

Влияет на наименование продукта содержание и состав, присутствующих в нем жиров. Количество жира указывается на упаковке в процентах: молочное мороженое содержит не более 7,5% жира, сливочное - от 8% до 11,5%, пломбир - от 12% до 20%. "Мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое масло или иные виды растительных жиров", - отмечается в сообщении.

В "Роскачестве" уточнили, что основу рецепта главного летнего лакомства могут составлять молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы. Кроме того, согласно техническому регламенту "О безопасности молока и молочной продукции", молока в изделиях должно быть более 40%, остальное может составлять немолочная часть (например, вафли, печенье, джем, шоколадная крошка или другие ингредиенты), за исключением растительных жиров.

Фото: Павел Симаков/ТАСС
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В рекомендациях "Роскачества" указывается, что мороженое должно быть равномерного цвета (чем выше процент жирности, тем продукт желтее). Если мороженое имеет неоднородный цвет, то отмечают эксперты, это может означать, что на производстве массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Покрытие мороженого, в частности, глазурь не должна излишне крошиться или быть липкой, а наличие белого налета, крупинок, точек могут говорить о нарушениях технологии производства или неправильном хранении продукта.

"Если само мороженое покрыто кристалликами льда, крошится или находится в деформированной упаковке - его качество тоже оставляет желать лучшего", - подводят итог эксперты.

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