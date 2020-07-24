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24.07.2020 16:48
Рубрика: Культура

Роспотребнадзор: Артисты смогут находиться на сцене без масок

Текст: Светлана Ментюкова
Артисты театров смогут находиться на сцене без масок, в отличие от зрителей, которые смогут посещать заведения культуры только в средствах индивидуальной защиты. Разработаны методические рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сообщается, что перед открытием театра и концертных площадок должна проводиться влажная уборка с дезинфицирующими средствами, осуществляться контроль температуры тела работников, а контакты между персоналом разных функциональных групп должны быть ограничены. "При обслуживании зрителей сотрудникам необходимо использовать маски, при этом во время репетиций и на сцене маски артистам не нужны", - подчеркивается в сообщении.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В рекомендациях также указывается, что после возвращения из-за рубежа сотрудники должны в течение 3 дней пройти тестирование. Согласно рекомендациям, зрителей планируют допускать до концертов в масках, а воду и напитки в театральных буфетах реализовывать только в промышленной упаковке.

В сообщении отмечается, что рекомендации разработаны специалистами Роспотребнадзора совместно с Министерством культуры по поручению Правительства РФ.

В санитарном ведомстве, также напомнили, что деятельность театров и концертных организаций возобновляется на основании решений высших должностных лиц субъектов РФ с учетом предложений главных государственных санитарных врачей.

Культура Театр Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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