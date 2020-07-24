Сборная России по фигурному катанию сможет заявить в общей сложности 11 пар и одиночников на чемпионат мира 2021 года, который должен принять Стокгольм.

Как сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), будут использоваться национальные квоты на ЧМ-2020 в Монреале, отмененный из-за пандемии коронавируса.

Итак, в соревновании спортивных пар и танцевальных дуэтов российские фигуристы получили по три лицензии. Максимальное представительство обеспечили себе и одиночницы. В мужском катании принять участие в чемпионате мира смогут два спортсмена от России.

Напомним, что ситуация с возобновлением сезона-2020/21 пока остается неопределенной. На днях было объявлено об отмене этапов юниорской серии Гран-при. Судьба взрослой серии может решиться 3 августа на заседании совета ISU.