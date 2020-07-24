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24.07.2020 15:20
Рубрика: Экономика

Российских торговых представителей вывели онлайн

Текст: Светлана Ментюкова
Связаться с российскими торговыми представителями теперь можно онлайн. Минпромторг России запустил специальный проект "Вопрос торгпреду" в социальных сетях. Первый подкаст с ответами на вопросы бизнеса торгового представителя РФ в Швеции Александра Абрамова размещен сегодня 24 июля.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В своем выступлении Александр Абрамов обозначил основные особенности шведского рынка, а также нюансы маркетинговой и презентационной составляющей, которые необходимо учесть российским бизнесменам при контактах с иностранными партнерами из этой страны.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Российский торгпред сделал обзор практически по всей тематике возможной экономической деятельности в этой стране, отметив наиболее перспективные направления сотрудничества, в частности, вопросы поставок древесных пеллет (топливные гранулы - прим. "РГ") на шведский рынок. Россия на сегодняшний день является крупнейшим иностранным поставщиком данного вида биотоплива на шведский рынок. В 2019 году в Швеции было потреблено порядка 2 млн древесных пеллет, из которых 1,5 млн тонн составило местное производство, ее 260-270 тысяч тонн были импортированы из России. По данным российского торгпредства, в свете государственной политики Швеции по субсидированному потреблению возобновляемых источников энергии, рынок будет расширяться и имеет обнадеживающие перспективы для российских компаний.

"Все шведские компании ориентированы и исходят в подборе партнеров с учетом их отношения к экологии. Ставя вопросы отношения к окружающей среде на первое место, в том числе в отношении потенциальных партнеров", - уточнил Александр Абрамов, говоря об особенностях сотрудничества.

По его словам, учитывается и то, из каких целей, по каким принципам работает потенциальная компания-партнер, в том числе, социальные гарантии работникам. "Вопросы, которые в российской деловой практике обычно не выходят на первый план, очень важны для шведов", - подчеркнул Александр Абрамов.

Все необходимые материалы, в том числе справки о деловой культуре и политике в той или иной стране, будут размещаться на официальных сайтах торговых представительств.

Фото: iStock
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Как пояснили в Минпромторге, проект "Спроси у торгпреда" реализуется в рамках реализации Национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Встречи с торговыми представителями будут проходить онлайн в еженедельном режиме, с порядком их проведения можно ознакомиться на странице проекта в соцсетях.

Торговые представительства России на сегодняшний день открыты в 55 странах мира. Основные задачи торговых представительств - помощь в продвижении российских товаров на международные рынки, а также привлечение инвестиций в нашу страну.

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