Саркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным

Первая встреча президента России Владимира Путина с французским лидером Николя Саркози в далеком 2007 году едва не омрачилась дипломатическим конфузом. Об этом вспоминает бывший главы Пятой республики в своих мемуарах "Время бурь", которые появились на прилавках книжных магазинов в пятницу.

По словам Саркози, на одной из встреч в рамках саммита G8 в немецком Хайлигендамме он и Путин одновременно потянулись к тарелке со снеками. По стечению обстоятельств там остался один кусочек шоколада.

"Сложилась забавная ситуация, в которой мы оба оказались с руками, зависшими над тарелкой. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, заключив, что здесь не может быть проигравших", - говорится в книге, которую цитирует РИА Новости.

При этом Саркози констатировал, что с российский лидер очень коммуникабельный человек, который всегда открыт для конструктивного диалога.