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24.07.2020 12:21
Рубрика: Власть

Сенаторы одобрили электронные визы для въезда в РФ

Текст: Галина Мисливская

С 1 января 2021 года в России появится новый вид въездных виз - электронные краткосрочные для однократного въезда в страну. Соответствующий закон одобрил в пятницу Совет Федерации.

Такой документ смогут получать иностранцы для туристических, деловых, гостевых и гуманитарных поездок в Россию. Список стран, которым будет доступна эта опция, определит правительство.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России до 16 суток. Срок оформления составит не более четырех календарных дней. При этом правительство будет определять пункты въезда и выезда в РФ для обладателей электронных виз.

По словам главы комитета СФ по международным делам Константина Косачева, это передовая технология, которая "абсолютно отвечает национальным интересам РФ". "Она должна быть максимально тиражирована, расширена до максимума, как только это позволят обстоятельства", - уверен сенатор. Он добавил, что возможность въезда по электронной визе повысит привлекательность и доступность России для иностранцев.

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