Си Цзиньпин посетил Университет авиации ВВС НОАК

От имени ЦК КПК и ЦВС он поздравил военнослужащих НОАК, бойцов вооруженной полиции, народного ополчения и резервистов с приближающимся Днем образования НОАК, который отмечается 1 августа.

После экскурсии по университетскому музею авиации Си Цзиньпин посетил тренировочные занятия летчиков-курсантов и побеседовал с ними.

В университетской лаборатории беспилотных технологий он осмотрел оборудование для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ознакомился с учебным процессом. Он призвал усилить изучение боевых действий без участия человека, интенсивно развивать связанные с БПЛА дисциплины, расширить тренировки в приближенных к боевым условиях.

По словам государственного лидера Китая, необходимо отслеживать глобальные тенденции революционного развития военного дела, быть готовыми к появлению новых направлений, вести работу в смежных дисциплинах и подготовку специалистов нового уровня, укреплять боевую мощь армии.