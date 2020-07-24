Си Цзиньпин проинспектировал зону производства "зеленой" сельхозпродукции

Во время инспекционной поездки в провинцию Цзилинь на Северо-Востоке Китая Си Цзиньпин посетил демонстрационную зону производства экологически чистых продуктов питания в уезде Лишу города Сыпин, где ознакомился с достижениями в улучшении качественной структуры чернозема и выращивания кукурузы.

Северо-Восточный Китай - один из трех крупнейших районов чернозема в мире, сельскохозяйственный район Китая, где выращивают кукурузу и соевые бобы. "Местный чернозем обеспечивает обильный урожай, однако снижение плодородности почвы остается серьезной проблемой", - отметил руководитель Китая.

По его словам, местная практика обработки кукурузной ботвы для обогащения почвы не только удобряет, но и помогает предотвратить ее эрозию, а также сохранить влажность, эта модель заслуживает поощрения.

Си Цзиньпин также посетил специализированный крестьянский кооператив в уезде Лишу городского округа Сыпин, где пообщался с сотрудниками предприятия и призвал способствовать развитию сельской кооперации с учетом региональных особенностей.