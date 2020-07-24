Совет Федерации завершил весеннюю сессию

Верхняя палата парламента в пятницу завершила весеннюю сессию. На заключительном заседании сенаторы одобрили более 70 законов.

Всего же с начала года состоялось 16 пленарных заседаний, в том числе - два внеочередных, на них было рассмотрено более 300 законов. Сенаторы внесли в Госдуму более 80 законопроектов, часть из которых уже принята парламентом.

"Подошла к концу, пожалуй, одна из самых напряженных, самых нестандартных парламентских сессий в нашей истории", - отметила председатель СФ Валентина Матвиенко, закрывая заседание. "Концентрация важных, судьбоносных для страны событий в последние месяцы превысила все ожидания. Это было настоящее испытание на прочность, и я считаю, что все мы - граждане России - не только сумели достойно пройти через него, но и приобрели принципиально новое качество, укрепили свое единство, сплоченность, веру в себя", - добавила она.

По мнению Матвиенко, в стране выстроен надежный политический, экономический, социальный фундамент, который помог россиянам справиться с новыми вызовами.

Среди главных событий прошедшего полугодия она назвала эффективную борьбу с коронавирусом, в том числе - участие сенаторов в подготовке плана восстановления экономики.

Новая страница в истории России была открыта 1 июля, когда граждане на общероссийском голосовании поддержали поправки в Конституцию страны, продолжила глава Совфеда. "Я считаю очень важным, что нынешнюю Конституцию от Конституции 1993 года отличает ее абсолютная и бесспорная легитимность", - отметила она.

В осеннюю сессию сенаторам предстоит большая работа по реализации положений Основного Закона в федеральных нормативных актах. Предстоит подготовить и принять порядка 100 документов. Кроме того, сенаторы помогут регионам в актуализации местного законодательства в соответствии с поправками в Конституцию.

Следующее заседание Совфеда состоится 23 сентября. К этому времени члены верхней палаты оформят новые удостоверения и нагрудные знаки - теперь они имеют право именоваться сенаторами Российской Федерации на основании ст. 95 Основного Закона.