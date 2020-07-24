Совет Федерации завершил весеннюю сессию

Новости

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с днем рождения 14:44
Лукашенко: Многие войны начинаются с уличных протестов 14:42
Вышел альбом с песнями Владимира Высоцкого в исполнении Григория Лепса 14:40
Из-за пандемии отложена премьера нового "Человека-паука" 14:39
Гематологи нашли способ предупредить инсульты и инфаркты 14:38
Москвичка получила более тысячи штрафов на 1 млн руб за нарушения ПДД 14:34
Путин разрешил МЧС привлекать волонтеров 14:32
Уже через пять лет Минск перейдет на водоснабжение из подземных источников 14:30
Путин указал создать на Алтае парк "Салаир" 14:29
Путин поручил подготовить предложения о премии "Мы вместе" 14:28
В ДТП с КамАЗом в Новороссийске пострадали две женщины и ребенок 14:28
Песков: Сроки проведения "Прямой линии" пока не определены 14:26
Киномюзикл "Девушка из долины" в России выйдет сразу в Сети 14:24
Агроном рассказала, стоит ли покупать ранние арбузы 14:21
В московском метро нашли подозрительную сумку 14:18
Кабмин направит в регионы помощь в объеме 100 миллиардов рублей 14:14
К госгранице РФ со стороны Черного моря вновь приближался самолет ВМС США 14:08
Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей 14:06
Под Омском обнаружили тела женщины и ее дочери, убитых год назад 14:04
Совфед поддержал право родителей получать информацию о здоровье подростков 14:01
Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса 13:54
Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший "Аватар 2" 13:54
В Кремле снова назвали неприемлемыми санкции против "Северного потока 2" 13:53
Дистанционное голосование в сентябре планируется в двух регионах 13:51
Совфед приравнял электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 14:19
Рубрика: Власть

Совет Федерации завершил весеннюю сессию

Текст: Галина Мисливская
Верхняя палата парламента в пятницу завершила весеннюю сессию. На заключительном заседании сенаторы одобрили более 70 законов.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Всего же с начала года состоялось 16 пленарных заседаний, в том числе - два внеочередных, на них было рассмотрено более 300 законов. Сенаторы внесли в Госдуму более 80 законопроектов, часть из которых уже принята парламентом.

"Подошла к концу, пожалуй, одна из самых напряженных, самых нестандартных парламентских сессий в нашей истории", - отметила председатель СФ Валентина Матвиенко, закрывая заседание. "Концентрация важных, судьбоносных для страны событий в последние месяцы превысила все ожидания. Это было настоящее испытание на прочность, и я считаю, что все мы - граждане России - не только сумели достойно пройти через него, но и приобрели принципиально новое качество, укрепили свое единство, сплоченность, веру в себя", - добавила она.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
В Госдуме рассказали о главных законопроектах осенней сессии

По мнению Матвиенко, в стране выстроен надежный политический, экономический, социальный фундамент, который помог россиянам справиться с новыми вызовами.

Среди главных событий прошедшего полугодия она назвала эффективную борьбу с коронавирусом, в том числе - участие сенаторов в подготовке плана восстановления экономики.

Новая страница в истории России была открыта 1 июля, когда граждане на общероссийском голосовании поддержали поправки в Конституцию страны, продолжила глава Совфеда. "Я считаю очень важным, что нынешнюю Конституцию от Конституции 1993 года отличает ее абсолютная и бесспорная легитимность", - отметила она.

В осеннюю сессию сенаторам предстоит большая работа по реализации положений Основного Закона в федеральных нормативных актах. Предстоит подготовить и принять порядка 100 документов. Кроме того, сенаторы помогут регионам в актуализации местного законодательства в соответствии с поправками в Конституцию.

Следующее заседание Совфеда состоится 23 сентября. К этому времени члены верхней палаты оформят новые удостоверения и нагрудные знаки - теперь они имеют право именоваться сенаторами Российской Федерации на основании ст. 95 Основного Закона.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей
Косачев: Противостояние США и КНР создает угрозу международной безопасности
Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео
В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления
Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Помпео
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов