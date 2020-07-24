Совфед одобрил закон о многодневном голосовании

"Устанавливается, что по решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней", - сказал, представляя закон, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Решение о проведении многодневного голосования может быть принято в течение 10 дней с момента назначения выборов. В этом случае не применяется досрочное голосование и не используются открепительные удостоверения.

Этим же законом устанавливаются ограничения для наблюдателей - они смогут следить за ходом выборов только в своем регионе. По мнению Клишаса, это поможет прекратить практику направления "гастролеров" на голосование, которые не столько выявляют нарушения, сколько придумывают их.

Новые нормы коснутся избирательных кампаний разных уровней, в том числе - выборов депутатов Госдумы, которые намечены на сентябрь следующего года. Единый день голосования 13 сентября 2020 года пройдет в соответствии с действующей редакцией закона об основных гарантиях избирательных прав.