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24.07.2020 12:09
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о многодневном голосовании

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон о возможности голосовать на выборах разный уровней в течение нескольких дней.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Устанавливается, что по решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней", - сказал, представляя закон, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Решение о проведении многодневного голосования может быть принято в течение 10 дней с момента назначения выборов. В этом случае не применяется досрочное голосование и не используются открепительные удостоверения.

Этим же законом устанавливаются ограничения для наблюдателей - они смогут следить за ходом выборов только в своем регионе. По мнению Клишаса, это поможет прекратить практику направления "гастролеров" на голосование, которые не столько выявляют нарушения, сколько придумывают их.

Новые нормы коснутся избирательных кампаний разных уровней, в том числе - выборов депутатов Госдумы, которые намечены на сентябрь следующего года. Единый день голосования 13 сентября 2020 года пройдет в соответствии с действующей редакцией закона об основных гарантиях избирательных прав.

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