Совфед одобрил закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в Налоговый кодекс о снижении налогов и страховых взносов для предприятий IT-отрасли.

Налог на прибыль для таких компаний снизится с нынешних 20% до 3%. Кроме того, с нового года они будут направлять в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. Из них на обязательное пенсионное страхование пойдет 6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,5 %, на обязательное медицинское страхование - 0,1%. Льгота по страховым взносам будет бессрочной.

"Реализация закона приведет к созданию более благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности в области информационных технологий", - говорится в заключении комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Основная часть положений закона вступает в силу с 1 января 2021 года.