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24.07.2020 12:06
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на финальном заседании весенней сессии одобрил поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности, которыми отчуждение территорий РФ приравнивается к экстремизму.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Документ был внесен в Госдуму главой комитета СФ по конституционному законодательству Андреем Клишасом и председателем аналогичного комитета Госдумы Павлом Крашенинниковым. Он разработан в развитие положений статьи 67 обновленной Конституции, в которой говорится о запрете действий, направленных на отчуждение части территории РФ, и призывов к ним.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Согласно закону, "экстремистской деятельностью является нарушение территориальной целостности РФ (в том числе отчуждение части территории РФ) за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами".

"Принятие федерального закона будет способствовать обеспечению территориальной целостности Российской Федерации", - отмечается в заключении профильного комитета.

В дальнейшем за действия, направленные на отчуждение территорий РФ, и призывы к ним будут наказывать в уголовном и административном порядке. Клишас и Крашенинников уже внесли соответствующий законопроект в Госдуму.

За публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, вводится административная преюдиция. Это значит, что если правонарушение совершено впервые, то оно будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как сейчас. И только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ. При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний - до 4 лет.

За публичные призывы, если нарушение совершено впервые, последует наказание в виде штрафа. Для граждан он составит от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

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Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены в СМИ и интернете. В этом случае для граждан устанавливается сумма от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.

В Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

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