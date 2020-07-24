Совфед поддержал право родителей получать информацию о здоровье подростков

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в закон об основах охраны здоровья граждан, которые дают право родителем и опекунам получать сведения о здоровье детей старшего подросткового возраста.

Согласно терминологии Фонда ООН в области народонаселения, таким считается возраст от 15 до 19 лет. В случае данного закона право родителей и опекунов действует до достижения ребенком совершеннолетия и полной дееспособности.

При этом сохраняется право несовершеннолетних пациентов на получение медицинской информации без присутствия их законных представителей.

Как отмечается в сопроводительных документах, "дети старшего подросткового возраста зачастую не склонны сообщать своим родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода: ранняя беременность, болезни, передаваемые половым путем, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, пристрастие к употреблению алкогольных напитков, курение табачных изделий, токсикомания, наркомания".

Закон поможет родителям и опекунам выполнять свои обязанности в интересах детей и вовремя реагировать на проблемы с их здоровьем, отмечается в заключении профильного комитета СФ по социальной политике.