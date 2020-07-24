Совфед поддержал закон о повышении штрафов за продажу снюса и насвая

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон об усилении административной ответственности за торговлю насваем и снюсом, а также за продажу табака несовершеннолетним.

Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Штрафы за продажу насвая и снюса увеличиваются в несколько раз. Для граждан они составят от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.

За продажу табака несовершеннолетнему предложено установить штраф для граждан в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 до 70 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 300 тысяч.

"Это одна из тем, которую вел Совет Федерации изначально. В прошлом году мы настаивали на запрете (продажи снюса и насвая - прим. "РГ"), правительство нас поддержало", - напомнила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

В случае подписания президентом закон вступит в силу после официального опубликования.