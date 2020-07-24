Совфед приравнял электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон, который распространяет на кальяны и электронные сигареты те же ограничения, что и на табачные изделия.

Речь идет в частности о полном запрете на их использование в общественных местах.

Как уточнил один из авторов инициативы - первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, норма касается любой содержащей никотин продукции. Это не только электронные сигареты, вейпы, никпэки, снюс и насвай, но и пищевой табак, которые выпускают в виде леденцов.

Кроме того, вводятся ограничения для кальянов: их нельзя будет раскуривать в те местах, где запрещено употребление табака, в том числе на рынках, в торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах, в зданиях вокзалов и аэропортов.

Часть запретов вступит в силу сразу после подписания закона. Для торговых центров, аэропортов, кафе и ресторанов сделано послабление в виде трехмесячной отсрочки.