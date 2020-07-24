Совфед призвал ООН защитить права русскоязычных граждан Украины

Совет Федерации на заключительном заседании весенней сессии принял заявление, в котором призвал ООН и другие международные структуры защитить права русскоязычных граждан Украины, которые вскоре потеряют право обучать детей на родном языке.

"Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации выражает серьезную обеспокоенность, что уже в сентябре 2020 года, когда начнут применяться положения нового законодательства Украины об образовании, обучение в образовательных учреждениях (кроме дошкольного и начального уровней) на Украине - в стране, где для миллионов людей родным является русский язык, станет практически полностью украиноязычным", - говорится в документе.

"Исключения, предусмотренные только для языков "коренных народов", к которым на Украине относят ряд народностей, проживающих вне территории Украины (в Крыму), а также частично для официальных языков Европейского союза, лишь усиливают антигуманный и в первую очередь антирусский характер нового законодательства Украины об образовании", - считают сенаторы.

Совфед обращает внимание на то, что власти Украины проигнорировали мнение Венецианской комиссии и ПАСЕ о недопустимости ущемления прав языковых меньшинств, а также протесты властей Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии. "Прозападная ориентация Украины после государственного переворота в 2014 году не приблизила ее к цивилизованным демократическим стандартам, а наоборот - еще больше удалила от них", - считают российские парламентарии.

Кроме того, "политика насильственной украинизации стала одной из ключевых причин возникновения внутриукраинского конфликта в Донбассе, жертвами которого уже стали тысячи людей", отмечается в документе. "Призывая к реинтеграции регионы, выступившие против государственного переворота в 2014 году, и одновременно отказывая русскоязычному населению Донбасса в осуществлении его прав в образовательной и других гуманитарных сферах, Украина по сути делает все, чтобы сорвать процесс национального примирения и реализацию Минских соглашений", - считают сенаторы.

Совет Федерации призывает верховного комиссара ООН по правам человека, верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, комиссара Совета Европы по правам человека, парламенты государств Европы защитить права русскоязычных граждан Украины и будет настаивать на рассмотрении сложившейся ситуации в международных парламентских организациях - Межпарламентском союзе, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы.