Создан самый маленький в мире смартфон на Android 10. Он стоит 9 тысяч рублей

Компания Unihertz собрала на проекте Kickstarter необходимую сумму для выпуска Jelly 2 - самого маленького в мире смартфона, работающего на Android 10 и обладающего множеством "взрослых" возможностей.

Смартфон Jelly 2. Фото: Kickstarter

Jelly 2 оснащен 3-дюймовым дисплеем с разрешением 854x480 пикселей, основной камерой на 16 Мп и фронтальной на 8 Мп, процессором MediaTek Helio P60, а также аккумулятором на 2000 мАч - рекордная емкость для такого малыша.

Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, постоянной - 127 Гб. Jelly 2 оборудован разъемом для наушников, сканером отпечатка пальца, слотом для двух SIM-карт + карты памяти и модулем NFC. Поддерживается режим модема и работа в сетях LTE.

На KickStarter новинку можно заказать за 129 долларов - чуть больше 9 тысяч рублей. На массовом рынке компактные смартфоны с подобными характеристиками на сегодняшний день не представлены.