Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 241-ФЗ "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

В части 2 статьи 9 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4595) слово "предоставляет" заменить словами "вправе предоставлять".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 49, ст. 6409; 2011, N 50, ст. 7353; 2012, N 29, ст. 3990; N 31, ст. 4326; N 53, ст. 7596; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4218, 4257; 2015, N 13, ст. 1808; 2016, N 26, ст. 3866; 2017, N 31, ст. 4751; N 50, ст. 7563; 2018, N 31, ст. 4833; N 53, ст. 8424; 2019, N 18, ст. 2211; N 30, ст. 4128) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 141 дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.";

2) часть 1 статьи 151 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

"17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.";

3) часть 1 статьи 161 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.".

Президент Российской Федерации В. Путин