Стали известны результаты ЕГЭ по истории и физике

Рособрнадзор опубликовал предварительные данные об итогах ЕГЭ по истории и физике в 2020 году.

Так, средний тестовый балл по истории вырос на 1,5 балла и составил 56,4. Число высокобалльников (участников, набравших 81-100) выросло на 4,5%. 614 ребят получили максимальные 100 баллов. А "двоечников", не преодолевших минимальную границу, наоборот, стало меньше - их всего 7,5%. ЕГЭ по истории в 2020 году сдавали более 102 330 человек.

Число участников ЕГЭ по физике - 139 574 человека. Средний тестовый балл практически не изменился: он составил 54,5. Доля высокобалльных работ - тоже на на уровне прошлого года - 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 человека. Доля "двоечников" сократилась почти на 1% и составила 5,7%.

- Результаты говорят о стабильности ЕГЭ. Мы не наблюдаем аномальных всплесков или падения баллов, - рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Мы также видим, что сохранилась тенденция улучшения результатов ЕГЭ по истории. Это свидетельствует о положительном влиянии изучения этого предмета в школах на основе историко-культурного стандарта.