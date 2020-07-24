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24.07.2020 21:27
Рубрика: В мире

Страны Европы объявили об ужесточении ограничительных мер

Текст: Максим Макарычев
В пятницу некоторые страны Европы объявили об ужесточении ограничительных мер, призванных сдержать новую волну пандемии, которую прогнозируют международные эксперты в сфере здравоохранения в самое ближайшее время.

24 июля вступили в силу новые правила ношения масок в Англии. Лица, входящие в магазины, банки и супермаркеты, теперь обязаны носить защитные лицевые покрытия. Нарушители могут быть оштрафованы на 100 фунтов стерлингов (127 долларов) полицией за отказ от ношения масок. По словам Джона Аптера, председателя объединенного профсоюза полиции Англии и Уэльса, офицеры будут задействованы в качестве крайней меры, если отдельный гражданин не учтет рекомендации и демонстративно продолжит отказываться надеть маску, сообщает Associated Press

Глава французского кабинета министров Жан Кастекс заявил в пятницу, что с 1 августа пассажиры, въезжающие во Францию из 16 стран, где наблюдается рост числа заражений, в первую очередь из Соединенных Штатов, должны будут проходить обязательные тесты по прибытии во французские аэропорты или пункты пропуска, если они не представят отрицательный результат тестов. Иностранцы могут приехать со справкой об отсутствии положительного результата на COVID-19, при этом тест должен быть сдан менее чем за 72 часа выезда из страны отправления. Те, кто у кого будет зафиксирован положительный результат на наличие SARS-CoV-2 по прибытии, должны изолироваться в течение 14 дней. Как пояснили в министерстве здравоохранения Франции, количество инфицированных на материковой части Франции выросло на 66% за последние три недели, при этом на 26% только за последнюю неделю. Опасения уже побудили правительство сделать обязательным ношение маски во всех общественных местах с этой недели.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В Бельгии органы здравоохранения заявили об увеличении случаев новых инфекций на 89% по сравнению с предыдущей неделей. В связи с этим в стране в пятницу также приняли решение об обязательном ношении масок в людных общественных местах.

В пятницу в Румынии был установлен рекордный показатель по количеству ежедневных новых инфекций, и власти рассматривают как основную причину всплеска пандемии отказ граждан страны носить маски, в том числе в закрытых местах или в общественном транспорте.

В Италии большинство новых случаев заражения произошло на севере страны, где большинство инфицированных оказались людьми, возвращающимися из-за границы, преимущественно иностранными рабочими. Случаи заражения зафиксированы среди спасенных на море мигрантов и у тех, кто вернулся из-за границы. Итальянские СМИ сообщили в пятницу, что у троих молодых римлян, которые вернулись домой после праздника за границей, был зафиксирован положительный результат на коронавирус. На прошлой неделе мэр туристической Мекки Италии острова Капри приказал людям носить маски на улицах. Главная площадь Капри с ее модными кафе и узкими улочками была забита отдыхающими, многие из которых не носили масок, отмечает агентство. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в пятницу приказал всем въезжающим в Италию, которые находились в Румынии или в Болгарии в течение последних 14 дней, самостоятельно проходить карантин. Несколько недель назад всплеск пандемии был зафиксирован в жилом комплексе в городе недалеко от Неаполя, где жили болгарские сельскохозяйственные рабочие.

На фоне опасений в Испании, вызванных тем, что плохие условия жизни сезонных рабочих создают горячие точки для коронавируса, министр сельского хозяйства страны заявил 24 июля, что власти потребуют от работодателей обеспечить достойные условия проживания и перевозки персонала. Министерство здравоохранения Испании сообщило в пятницу о 971 новых ежедневных инфекциях, что стало самым большим ежедневным приростом после прекращения действия строгих ограничительных мер на Пиренеях.

Фото: wikipedia.org
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Тем временем, власти Германии планируют создать зоны проверки в аэропортах ФРГ, чтобы обязать людей, прибывающих из стран с высоким риском заболевания, пройти тестирование на коронавирус. Они также позволят людям, прибывающим из других мест, пройти бесплатное тестирование в течение трех дней, уже не в аэропортах, а в медцентрах в городах.

Совместное решение министров здравоохранения 16 германских земель было принято на фоне растущей обеспокоенности тем, что иностранцы и те немцы, кто отдыхал за границей, могут "импортировать" вирус. Также есть опасения, что не все, вернувшиеся из-за границы граждане ФРГ, будут соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, как обязывает их немецкое правительство.

В целом, согласно данным университета Джона Хопкинса, в Европе за время пандемии было зарегистрировано уже более 200 тысяч смертельных исходов. По оценке экспертов, истинное количество заболевших коронавирусом во всем мире намного выше из-за ограниченного тестирования и других проблем.

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