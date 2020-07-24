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Текст:   Марина Трубилина 
07:00 24.07.2020

Строителям начали выдавать займы из компенсационных фондов

Первые займы из средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций начали получать строители. Деньги выданы десяти строительным организациям, сообщает НОСТРОЙ.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ивановское объединение строителей выделило из своего компенсационного фонда 700 тысяч рублей компании "Дорпромстрой". Деньги пойдут на выплату зарплат работникам. Заем предоставлен через банк ВТБ под 2,25%. А Ассоциация "Строители Белгородской области" одобрила выдачу займов девяти строительным компаниям. 227,8 млн рублей предоставлены опять же через банк ВТБ под 0,1% годовых. Средства пойдут на зарплаты работникам, приобретение стройматериалов, конструкций и оборудования для выполнения работ по контрактам на строительство социально значимых объектов, пояснил председатель правления ассоциации Николай Калашников.

Фото: iStock
Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья

Возможность предоставлять займы застройщикам была предоставлена саморегулируемым организациям постановлением правительства в конце июня. Это стало одной из мер поддержки строителей в условиях пандемии. По оценке Минстроя, в целом в экономику может поступить в виде займов около 28 млрд рублей. Саморегулируемые организации должны оценивать, соответствуют ли получатели займов определенным требованиям, а также контролировать целевое использование этих средств.

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