Строителям начали выдавать займы из компенсационных фондов

Ивановское объединение строителей выделило из своего компенсационного фонда 700 тысяч рублей компании "Дорпромстрой". Деньги пойдут на выплату зарплат работникам. Заем предоставлен через банк ВТБ под 2,25%. А Ассоциация "Строители Белгородской области" одобрила выдачу займов девяти строительным компаниям. 227,8 млн рублей предоставлены опять же через банк ВТБ под 0,1% годовых. Средства пойдут на зарплаты работникам, приобретение стройматериалов, конструкций и оборудования для выполнения работ по контрактам на строительство социально значимых объектов, пояснил председатель правления ассоциации Николай Калашников.
Возможность предоставлять займы застройщикам была предоставлена саморегулируемым организациям постановлением правительства в конце июня. Это стало одной из мер поддержки строителей в условиях пандемии. По оценке Минстроя, в целом в экономику может поступить в виде займов около 28 млрд рублей. Саморегулируемые организации должны оценивать, соответствуют ли получатели займов определенным требованиям, а также контролировать целевое использование этих средств.