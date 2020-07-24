Судья в Портленде запретил силовикам преследовать журналистов

Майкл Саймон, окружной судья штата Орегон в Портленде, принял решение запретить федеральным агентствам и их сотрудникам, а также всем лицам, действующим под их руководством, арестовывать, угрожать арестом или применять физическую силу, направленную против любого лица, которое, является журналистом или юридически оформленным наблюдателем, если нет оснований полагать, что такое лицо совершило преступление. В решении суда уточняется, что такие лица не обязаны покидать место события после приказа о разгоне акции протеста.

Американский союз гражданских свобод ранее подал иск в суд на министерство внутренней безопасности США и Службу маршалов США с тем, чтобы они прекратили нападения на журналистов и наблюдателей во время акций протеста против расизма, отмечает Bloomberg.

Напомним, что в среду, 22 июля, силовики в Портленде во время одной из акций протеста напали на съемочную группу российского Первого канала, разбив телекамеру и ударив сотрудников. Посольство РФ в США направило в американский госдепартамент ноту протеста в связи с этим инцидентом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп принял решение направить в Портленд федеральных агентов в связи с ростом насилия во время протестных акций после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Трамп пригрозил отправить федеральных офицеров в Чикаго и другие города, вызвав критику со стороны местных чиновников, демократов, различных либеральных организаций.

По данным Reuters, ссылающегося на закрытые материалы, министерство внутренней безопасности США еще в начале июля направило более 100 федеральных агентов в Портленд для выполнения миссии под названием "Операция добросовестной доблести" по обеспечению охраны правительственных зданий. Действия федералов в городе вызвали широкую критику и правовые проблемы, когда в интернете появились видеозаписи, показывающие, как лица в армейском камуфляже без четких опознавательных знаков задерживают протестующих без объяснения причин. По словам очевидцев, агенты искали людей, которые наносили антиправительственные граффити на государственные здания.

Местные власти жестко отреагировали на решение Трампа. Мэр Портленда Тед Уилен назвал такое вмешательство злоупотреблением федеральной властью и сказал, что оно усиливает насилие.