Тайвань продлил безвизовый режим для россиян

Власти Тайваня продлили на год безвизовый режим для россиян. Но при этом уточняется, что сейчас на острове действуют противоэпидемические ограничения, введенные из-за коронавируса SARS-CoV-2. В частности, действует временный запрет на въезд всех иностранцев.

Напомним, с сентября 2018 года россияне могут без визы посетить Тайвань, который является особым административным районом КНР (де-юре - одна из провинций). Пребывание на острове ограничено 14 днями.

По данным местной иммиграционной службы, в минувшем году поток россиян на остров возрос более чем на 400 процентов. До пандемии рейсы из Владивостока и Москвы в Тайбэй осуществляли две российские авиакомпании. Запущенная в качестве эксперимента программа безвизового въезда была признана успешной, пишет ТАСС.