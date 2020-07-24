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24.07.2020 09:37
Рубрика: В мире

Тимошенко назвала "маразмом" повышение цены на газ для украинцев

Текст: Владимир Шилов

Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о предстоящем рекордном повышении цен на газ на жителей Незалежной.

Фото: Евгений Реутов/ТАСС
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"Недавно было принято решение повысить цены на газ на семь процентов", - сказала она. По словам экс-премьера, власти станы одолел "маразм": стоимость голубого топлива на европейском рынке идет к историческим минимумам и для роста тарифов нет абсолютно никаких оснований.

Тимошенко высказала уверенность, что подобные меры не могли быть приняты без ведома президента страны Владимира Зеленского.

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