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24.07.2020,  
14:03
Текст:  Алексей Брусилов

"Торос": на что способна арктическая машина огневой поддержки

Формирование в России подразделений для действий в условиях Арктики активизировало работы отечественных инженеров и конструкторов по созданию специальной техники для них. Так, несколько лет назад была разработана боевая машина огневой поддержки "Торос".
Фото: SGT Paul Anstine II, USMC / wikimedia.org
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От обычного многоцелевого бронированного транспортера - тягача МТ-ЛБу "Маргаритка" он отличается рядом особенностей. Например, установкой одноместного боевого модуля, в котором смонтировано стабилизированное 30-мм автоматическое орудие 2А42 с дальностью поражения 4 000 метров. Боекомплект насчитывает три сотни снарядов. Имеется также 7,62-мм пулемет ПКТМ с двумя тысячами патронов.

Огневая мощь значительно усилена установкой 30-мм автоматического гранатомета АГ-17, рассчитанного для работы на дистанциях до 1 700 метров. Запас гранат - 300 штук.

"Торос" имеет более широкие гусеничные ленты, значительно повышающие проходимость. Очень помогает продвижению в экстремальных условиях и наличие впереди бульдозерного отвала.

Комфортные условия для экипажа и десанта обеспечивается утеплением обитаемых отсеков и наличием автономной системы обогрева.

310-сильный дизельный двигатель способен разгонять бронемашину до 60 км/ч и до 6 км/ч - при преодолении водных преград. Запас хода по топливу достигает 500 км.

В настоящее время в России также продолжаются работы по созданию арктической БМП "Рыцарь", которая имеет газотурбинный двигатель и электротрансмиссию.

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