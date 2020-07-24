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24.07.2020 12:23
Рубрика: В мире

Ученые: Фальсификация истории на Балканах достигла невероятных масштабов

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево, Республика Сербская)
В пятницу, 24 июля, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин провел международный круглый стол, посвященный 75-летию освобождения стран Центральной и Восточной Европы от нацистской оккупации. В дискуссии принял участие и проректор по международному сотрудничеству Университета Восточного Сараево Марко Гуталь, прекрасно владеющий русским языком.
Фото: Сергей Грызунов/ РИА Новости Фото: Сергей Грызунов/ РИА Новости
Фото: Сергей Грызунов/ РИА Новости

Он озвучил основные тезисы доклада под названием "Исторический ревизионизм на Балканах - уроки истории", который специально по этому поводу был подготовлен авторитетным на Балканах историком, деканом философского факультета Драгой Мастиловичем. С учетом значимости данного научного изыскания в деле борьбы за объективную и достоверную картину прошлого "Российская газета" публикует его с несущественными сокращениями:

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"На заднем плане проявлений исторического ревизионизма всегда находится желание пересмотреть результаты определенных исторических процессов, а не сами исторические факты, которые в этом случае становятся лишь средством ревизионистов для достижения их главной цели. Разве недавние попытки пересмотреть ответственность за развязывание Первой мировой войны не были увертюрой к попыткам пересмотра Второй мировой войны? Разве сама Вторая мировая война не была попыткой пересмотреть итоги Первой мировой войны? И разве события в Европе, особенно на Балканах, с 1990-х годов до сегодняшнего дня, не являются попытками пересмотреть итоги Первой и Второй мировых войн?

Вот почему сегодня только несведующие могут удивляться активному участию некоторых западных держав, особенно Германии, в разрушении Югославии в 1990-х годах, а также тому, что сегодня карта Юго-Восточной Европы начинает напоминать карту, созданную Гитлером в 1941 году. Все это делается для обессмысливания достижений борьбы с фашизмом не только на Балканах, но и во всей Европе. При этом активная роль в этом процессе отводилась "гуманитарной" помощи НАТО: бомбардировки Республики Сербской и Союзной Республики Югославии; преследование сотен тысяч сербов в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Косово и Метохии; уничтожение сербского национального самосознания и неприкрытый террор против Сербской православной церкви; а в случае с Македонией и Черногорией - это захват сербского культурного наследия; и, конечно же, безумный пересмотр истории, что, среди прочего, подразумевает безрассудную замену понятий о фашистах и ​​антифашистах на Балканах.

Вот почему мистификация и фальсификация истории на территории бывшей Югославии достигли сегодня почти невероятных масштабов. Историография стала откровенно политически ангажированной и осознанно направленной на насильственное формирование коллективного сознания целых наций. Таким образом, такая параисториография более опасна, чем обычно думают, потому что она направлена на воспитание целых поколений, скованных навязанным, сконструированным историческим сознанием, которое политизированно или фанатически религиозно; направлена на формирование представлений о прошлом, которые находятся в постоянном противоречии с элементарной истиной, а иногда и со здравым смыслом.

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При этом, когда речь идет о пространстве бывшей Югославии, обязательно следует учитывать еще одно явление, тесно связанное с историческим ревизионизмом, - попытку написать "историю" заранее с помощью Гаагского трибунала. Нет сомнений, что действия Гаагского трибунала в последнее время являются не только стремлением закрепить новую геополитическую ситуацию на Балканах, но и новым способом фальсификации исторических фактов. Фиксируются настойчивые попытки Гаагского трибунала "официально" объявить сербов главными виновниками кровопролитных войн в бывшей Югославии в 1990-х годах и даже организаторами геноцида. При этом они сочетаются со стремлением амнистировать и оправдать роль западных держав в разрушении Югославии, так же, как и преступления по геноциду сербов во Второй мировой войне, совершенные Третьим рейхом Гитлера и его лояльными союзниками и сателлитами, такими как Независимое государство Хорватия.

Резюмируя, можно утверждать, что сопротивление пересмотру исторических событий Второй мировой войны - это отстаивание достижений борьбы с фашизмом во всей Европе. Нельзя допустить, чтобы борьба с фашизмом и те огромные жертвы, принесенные нашими народами, потеряли смысл".

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