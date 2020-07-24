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24.07.2020 12:10
Рубрика: Общество

Ученые обнаружили взаимосвязь пародонтита и рака

Текст: Наталья Панасенко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Хронический пародонтит не только повреждает десны, но также может увеличить риск развития рака пищевода и желудка. Это показало масштабное исследование, опубликованное в журнале Gut. Возможные причины этого, вероятно, - определенные бактерии, вызывающие воспаления в слизистых оболочках.

Пародонтит довольно распространенное заболевание: в среднем у каждого второго пациента в течение жизни случаются заболевания мягких тканей, окружающих зуб (пародонт). Заболевания пародонта поражают ткани, которые поддерживают зубы. Это часто сопровождается кровоточивостью или опуханием десен (гингивит), болью, иногда плохим запахом и даже выпадением зубов. По мнению медиков, пародонтит может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже болезни Альцгеймера. Но и это еще не все пагубные для организма последствия пародонтита. Ранние исследования показывали, что постоянные проблемы с зубами и деснами могут способствовать появлению злокачественных опухолей, причем не только в слизистой оболочке рта.

Этот факт подтвердила и новая работа американских ученых. Команда под руководством Чун-Хан Ло из Гарвардского университета (США) проанализировала данные о состоянии здоровья 98 459 женщин (в 1992-2014) и более 49 685 мужчин (в 1988-2016), которые приняли участие в двух крупных долгосрочных исследованиях. Ученые изучали, есть ли связь между состоянием десен и зубов и риском возникновения различных типов рака. Определилась печальная закономерность, пишут авторы: "За 22-28 лет наблюдений мы зарегистрировали 199 случаев аденокарциномы пищевода и 238 случаев аденокарциномы желудка".

По данным команды Ло, доля участников исследования, пациентов с пародонтитом, у которых развился один из этих двух типов рака, была непропорционально большой. Причем эта взаимосвязь сохранялась даже при учете других негативных факторов. В целом у людей с заболеваниями десен риск развития рака пищевода был на 43% и даже на 59% выше по сравнению с теми, у кого никогда не было заболеваний десен. У пациентов с пародонтитом, потерявших один или несколько зубов, риск возникновения рака желудка увеличился на 59% и даже на 68%.

Фото: iStock
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Возможная причина побочного последствия пародонтита - как сами бактерии в полости рта, так и вызванные ими изменения клеток. По утверждению исследователей, уже есть доказательства того, что возбудители пародонтита Tannerella forsythia и Porphyromonas gingivalis связаны с наличием или вероятностью возникновения рака пищевода и желудка. Известно также, что продукты метаболизма Porphyromonas способствуют повреждению ДНК и мутациям. "Полученные данные подтверждают важность микробиома полости рта при раке пищевода и желудка", - заключает Ло.

Между тем, признают авторы, их исследование показывает корреляции, но не может доказать причинно-следственные связи. Поэтому необходимы дальнейшие исследования, которые выявят возбудителей пародонтита, ответственных за эту взаимосвязь.

Общество Наука Онкология: как победить рак

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