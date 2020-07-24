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24.07.2020 21:32
Рубрика: В мире

Ученые призвали Белый дом закрыть США из-за коронавируса

Текст: Максим Макарычев

Более 150 известных медицинских экспертов, ученых, учителей, медсестер и других американцев в письме призвали Белый дом закрыть страну и принять жесткие меры по сдерживанию растущей пандемии коронавируса.

Фото: AP Photo / Evan Vucci
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"Прямо сейчас мы находимся на пути к тому, чтобы потерять более 200 тысяч жизней американских граждан к 1 ноября. Тем не менее, во многих штатах люди по-прежнему могут спокойно пить в барах, подстригаться, есть в ресторане, делать татуировки, массаж и многие другие приятные, но несущественные действия", - говорится в письме.

Доктор Дебора Биркс, координатор целевой группы по коронавирусной терапии Белого дома, заявила, что в четырех штатах наблюдается значительное увеличение регистрируемых случаев заболевания. Речь идет о Техасе, Калифорнии, Аризоне и Флориде, отметила Биркс в утренней программе NBC. Она сравнила происходящее в этих штатах со вспышкой пандемии в Нью-Йорке этой весной, добавив, что "ситуация с коронавирусом в четырех штатах является крайне серьезной и очень реальной".

По состоянию на 21:00 (мск) пятницы в США, где проживают 329 миллионов человек, зафиксировано 4 070 480 случаев заражения и 144 552 смертельных исхода, отмечают исследователи университета Джона Хопкинса. Коронавирус определенно станет основной причиной смертности в США в самое ближайшее время, сообщили CNN в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Тем временем

Губернатор штат Вашингтон Джей Инсли объявил в пятницу, что власти ужесточат ограничения на посещение ресторанов, баров, фитнес-центров, кинотеатров, а также свадьб и похорон. "Если мы позволим вирусу получить еще больший контроль над сообществом, он будет иметь еще более разрушительные последствия в долгосрочной перспективе для нашей экономики, и, безусловно, для нашего здоровья и жизни наших близких", - сказал Инсли на пресс-конференции.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Резкий рост заболеваний также спровоцировал новые дискуссии на предмет открытия школ этой осенью, чего добивается президент Дональд Трамп. Руководство CDC решительно выступает за возвращение школьников обратно в классы, заявив, что имеющиеся данные показывают, что коронавирус не представляет такой большой риск для детей. С помощью услуг и инструкций, предлагаемых в школе, отметили в CDC, виртуальное обучение может привести к серьезным пробелам в знаниях американских учащихся.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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