Уже через пять лет Минск перейдет на водоснабжение из подземных источников

Кардинально изменить систему водоснабжения белорусской столицы позволит реализация правительственной программы, которая гарантирует к 2025 году обеспечение Минска питьевой водой исключительно из подземных источников. Об этом заявил заместитель премьер-министра РБ Владимир Кухарев, отметив, что предстоит "довольно серьезный объем работ".

Во-первых, пояснил он, "необходимо дополнительно обеспечить доставку для города порядка 180 тысяч куб. метров воды ежедневно". Правда, по его словам, которые цитирует БЕЛТА, уже разработаны программы, специалисты работают над документацией по строительству сооружений и бурению дополнительных скважин.

А во-вторых, напомнил вице-премьер, поставлена задача в целом по стране обеспечить в ближайшие пять лет все население РБ качественной питьевой водой. С этой целью тоже разработана соответствующая государственная программа. Только в истекшем году, по его словам, уже построено 270 станций обезжелезивания, а на этот год запланировано еще не менее 280. При этом Кухарев полагает, что "в ближайшие три года во всех сельских населенных пунктах будет завершено строительство" аналогичных объектов.

Кроме того, сообщил вице-премьер, который принимает в пятницу участие в заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства, кабинет министров работает над составлением новой программы и по увеличению потребления электроэнергии в связи с предстоящим вводом в эксплуатацию атомной электростанции в Островце.

Этот документ, по его словам, будет охватывать все сферы деятельности и отрасли народного хозяйства. Кроме того, правительством прорабатываются и вопросы по увеличению со следующего года в два раза объемов строящегося жилья с электрическим отоплением.