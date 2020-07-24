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24.07.2020 15:31
Рубрика: Общество

В Айя-Софии прошел первый за последние 86 лет пятничный намаз

Текст: Владимир Шилов

В Айя-Софии в Стамбуле завершился первый с 1934 года намаз. Прямую трансляцию богослужения с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вел телеканал NTV.

Первым имамом мечети Айя-София назначен бошняк

Сообщается, что из-за большого числа верующих доступ в район Айя-Софии был ограничен на несколько часов. Те, кому не удалось пройти внутрь древнего византийского храма, молились на прилежащей площади Султанахмет. Собравшиеся приветствовали турецкого лидера возгласами "Аллах Акбар". Как ожидается, 31 июля здесь можно будет увидеть еще большее количество людей, когда мусульмане всего мира отметят один из главных праздников в исламе - Курбан-байрам.

Судя по кадрам, процесс преобразования собора в мечеть за последние дни существенно продвинулся. Так, немногочисленные фрески с ликами христианских святых были задрапированы с помощью специальных экранов.

Напомним, высший административный суд страны 10 июля отменил декрет основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка о создании в Святой Софии музея.

Общество Религия Святая София стала мечетью

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