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24.07.2020 22:58
Рубрика: Экономика

В ближайшее время массовой вакцинации от коронавируса не планируется

Текст: Елена Манукиян

Ни одну вакцину не выпустят в массовое производство, пока не будет доказано, что препарат безопасен и эффективен, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, подчеркнув, что сейчас о массовой вакцинации и речи быть не может.

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Он пояснил, что вакцина должна пройти доклинические и клинические исследования, оценку эффективности и безопасности. Только тогда иммунопрофилактика будет проводиться в соответствии с законом. Морозов также отметил, что официальных данных о том, что в ближайшее время начнётся вакцинация, нет. Однако депутат не исключил, что в экстренной ситуации её могут запустить в группах риска: например, среди медиков.

По словам депутата, каждый шаг вакцинации будет объясняться, за ним будет стоять всё экспертное сообщество.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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С ним солидарен заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов. По его словам, сейчас в России испытывают 26 вакцин, но на здоровых добровольцах. А в приоритете - иммунизация стариков и больных людей. Поэтому предстоит еще понять, защитит ли препарат людей старшего поколения. И уж, конечно, в последнюю очередь будут делать прививки от коронавируса детям.

Костинов также отметил, что до появления вакцины от коронавируса, предупредить заболевание и осложнения от COVID-19, особенно в период сезонных вспышек, помогут прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. "Как минимум, вы не заболеете двумя вирусами сразу. К тому же новые адъювантные российские вакцины от гриппа косвенно формируют иммунитет к другим инфекциям, в частности - коронавирусу. А новая вакцина от пневмококковой инфекции усиливает неспецифические факторы иммунитета у человека, то есть повышает устойчивость организма ко всем вирусам и инфекциям", - сказал он.

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