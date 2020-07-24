В Кремле снова назвали неприемлемыми санкции против "Северного потока 2"

Санкции против "Северного потока 2" незаконны и неприемлемы, подчеркнули в Кремле. Комментируя новые санкции, одобренные Сенатом США в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Подождем, что будет в итоге. Санкции в отношении "Северного потока" - это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность".

"Обеспокоенность нашу и наших партнеров по этому международному проекту", - продолжил представитель Кремля и призвал не забывать, что в проекте участвует много крупных и авторитетных компаний.

И Россия, и ее партнеры считают эти санкции неприемлемыми и противоречащими международному законодательству, подчеркнул Песков. "И, безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа с тем, чтобы уже выстраивать стратегию, исходя из конечной цели необходимости завершения строительства этого мегапроекта", - заметил он.

На вопрос можно ли ожидать совместного заявления участников, пресс-секретарь президента сказал: "Мне неизвестно, чтобы готовилось какое-то совместное заявление на этот счет". "Здесь необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель", - заключил он.