Новости

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 01:16
Анна Кузнецова: Готовятся четыре рейса за российскими детьми в Сирию 00:01
В МИД объяснили причины восстановления авиасообщения с Танзанией 24.07.2020
Анна Кузнецова: Число погибших на воде детей выросло на 36% 24.07.2020
В Крыму возбудили дело по факту исчезновения трехлетнего мальчика 24.07.2020
Исмаилов заявил о готовности провести реванш с Емельяненко 24.07.2020
В ближайшее время массовой вакцинации от коронавируса не планируется 24.07.2020
Кокорин прокомментировал поражение Емельяненко от Исмаилова 24.07.2020
Саркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным 24.07.2020
Опубликовано видео победы Исмаилова над Емельяненко на турнире АСА в Сочи 24.07.2020
Парк Горького на выпускной посетят около 15 тысяч гостей 24.07.2020
Глава Крыма оценил запасы воды в Симферопольском водохранилище 24.07.2020
Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса 24.07.2020
Без заявления СНИЛС на ребенка стал выдаваться оперативнее 24.07.2020
Власти Чикаго демонтировали две статуи Колумба 24.07.2020
В Крыму полиция начала поиски пропавшего трехлетнего мальчика 24.07.2020
Ученые призвали Белый дом закрыть США из-за коронавируса 24.07.2020
Эрдоган: Айя-София будет открыта для мусульман круглые сутки 24.07.2020
Закон о праве экс-президента стать сенатором могут принять до конца года 24.07.2020
Киев обвинили в попытке затянуть процесс мирного урегулирования в Донбассе 24.07.2020
В Парке Горького начался выпускной вечер 24.07.2020
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов 24.07.2020
Дэйв Франко сыграет автора хита Ice Ice Baby 24.07.2020
Захарова назвала провокацией слова Помпео о кампании против КНР 24.07.2020
В Алтайском крае пожарная машина столкнулась с поездом 24.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 23:54
Рубрика: Экономика

В МИД объяснили причины восстановления авиасообщения с Танзанией

Восстановление авиасообщения с Танзанией объясняется популярностью этой африканской страны у российских туристов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение властей.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В МИД РФ рассказали о перспективах возобновления авиасообщения с Турцией

Напомним, вечером 24 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией​​​

"У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать, - сообщила Захарова в интервью Youtube-каналу "Виттель. Реальность". - То количество людей, которое мы вывезли из Танзании показывает, что это место очень популярное... Занзибар и Танзания - это одно государство. Туристов было очень много".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Правительство МИД

Главное сегодня

Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей
Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
"Вектор" получил разрешение на клинические испытания вакцин от COVID-19
Исмаилов нокаутом победил Емельяненко на турнире в Сочи
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным