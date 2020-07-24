В МИД объяснили причины восстановления авиасообщения с Танзанией

Восстановление авиасообщения с Танзанией объясняется популярностью этой африканской страны у российских туристов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение властей.

Напомним, вечером 24 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией​​​

"У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать, - сообщила Захарова в интервью Youtube-каналу "Виттель. Реальность". - То количество людей, которое мы вывезли из Танзании показывает, что это место очень популярное... Занзибар и Танзания - это одно государство. Туристов было очень много".