Полноценное авиасообщение с Турцией может начаться до конца лета, заявили в пятницу в МИД России.

"Не исключено, да. Вопрос рассматривается", - сказал статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Его слова приводит РИА Новости.

В то же время представитель Turkish Airlines в беседе с корреспондентом "РГ" сообщил о том, что первые регулярные полеты в Москву состоятся уже 1 августа после трехмесячного перерыва. "Бронирование билетов открыто", - информировали в авиакомпании. "Аэрофлот" оказался недоступен для комментариев.