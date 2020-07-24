В Пусане COVID-19 выявлен у 32 российских моряков

Власти южнокорейского Пусана сообщили о новых случаях инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 среди российских моряков. Заразились 32 человека, которые находились на судне, зашедшем в порт 8 июля. Название судна в СМИ не сообщают, отметив, что его водоизмещение составляет 7733 тонны, экипаж 94 человека, а первая латинская названия - Р. Однако на появившихся в СМИ фотографиях видно, что судно называется "Петр 1". Это рыболовный рефрижераторный траулер, порт приписки - Ванино.

Как пояснили южнокорейские чиновники, когда судно зашло в порт, команда заявила, что никто не собирается выходить в город. Так как ни у кого не было признаков коронавируса, то анализы у них не брали, а экипаж все это время оставался на траулере.

Однако для ремонта на судне побывал один из корейских рабочих, который контактировал более чем с 20 моряками. У рабочего затем стали появляться признаки COVID-19, он сдал анализы, и вчера было получено подтверждение, что он инфицирован. После этого в срочном порядке взяли анализы уже у всего экипажа "Петра 1", при этом у шести человек стали проявляться симптомы, характерные для коронавируса.

Сегодня утром пришли результаты тестов, которые подтвердили COVID-19 сразу у 32 членов экипажа, тогда как у остальных 62 - отрицательные анализы. Больных уже поместили в клиники Пусана для лечения, а остальные находятся под наблюдением, так как нельзя исключать, что у некоторых моряков коронавирус пока еще не проявился. Экипаж через несколько дней сдаст тесты снова.

Согласно оглашенной властями Пусана статистике, всего теперь зафиксировано 78 случаев COVID-19 среди российских моряков на восьми судах. Все эти случаи произошли в течение месяца.