В России предложили взимать допсбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо общественника премьер-министру Михаилу Мишустину. Предлагается взимать 30% с прибыли после уплаты налогов.

"Просим вас рассмотреть возможность введения целевого сбора в размере 30%, который компании - предприятия розничной торговли и общепита будут перечислять на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты с прибыли, полученной от реализации алкогольной и табачной продукции после уплаты всех предусмотренных налогов", - приводятся в сообщении выдержки из письма общественной организации.

Отмечается, что предприятия розничной торговли и общепита получают крупные доходы от реализации алкогольной и табачной продукции, при этом "вся социальная нагрузка от злоупотребления этими продуктами ложится на государство". По оценкам "Трезвой России", общие экономические потери, которые возникают из-за злоупотребления алкоголем и табаком, составляют до 5% ВВП.

При этом, подчеркивается в обращении, в конечную стоимость этих товаров не должны закладывать процент от отчислений. По подсчетам общественников, цена при этом для конечного потребителя не должна вырасти более чем на 10%.