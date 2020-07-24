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24.07.2020 15:03
Рубрика: Экономика

В России введут обязательную маркировку упакованной воды

Текст: Екатерина Петрова
Маркировка упакованной питьевой воды после завершения эксперимента станет обязательной, заявил статс-секретарь - замминистра Минпромторга Виктор Евтухов в ходе селекторного совещания с региональными рабочими группами по вопросам введения цифровой маркировки. "Уже принято решение, на 100% уверен, что маркировка воды станет скоро обязательной", - сказал Евтухов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 1 апреля 2020 года в России стартовал эксперимент по маркировке упакованной питьевой воды. Он продлится до марта 2021 года. Основная задача - ввести контроль за продукцией на каждом этапе и свести к минимуму количество контрафакта. Его доля на российском рынке по самым негативным оценкам может достигать 60%.

Фото: iStock
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"На всех уровнях есть претензии к качеству воды, попадающей к потребителю. Есть подтвержденные ФНС данные, что около 30% проданной в прошлом году воды - неучтенная, а, значит, с нее не поступили налоги в бюджет", - сообщил Евтухов.

К эксперименту по маркировке воды присоединились более 60 компаний, большая часть из которых - производители. Участие в эксперименте добровольное. Для этого требуется зарегистрироваться в системе "Честный знак".

По словам Виктора Евтухова, чем быстрее участники включатся в эксперимент, тем легче будет идти процесс, будет больше времени разобраться с новыми правилами, провести перенастройку систем. Для этого регионы должны проводить разъяснительную работу на местах. Это также касается еще ряда групп товаров, среди которых духи и туалетная вода, фототехника, шины и покрышки, товары легкой промышленности. Сейчас по ним идут эксперименты. Продукция оснащается специальными кодами Data Matrix. С их помощью удается отслеживать передвижение товаров - от производителя до продавца. Считать коды - в них содержится вся полезная и актуальная информация - покупатели могут самостоятельно при помощи специального приложения в мобильном устройстве.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

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