В Турции не будут требовать с российских туристов справок о коронавирусе

Российским туристам, направляющимся в Турцию на отдых, по прилету не нужно предъявлять справки об отсутствии коронавируса, заявили в посольстве РФ в Анкаре.

Приезжающих в республику иностранцев также не будут отправлять на принудительный карантин. Взамен в аэропортах всем пассажирам будут измерять температуру. На границе у пассажиров также потребуют заполнить анкету, включающую адрес отеля и контактные данные.

"Ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир. За несоблюдение правил действует штраф в 900 турецких лир (около 9300 рублей)", - говорится в сообщении на странице российского посольства в Facebook.

В дипмиссии также рекомендовали отдыхающим не экономить на медицинской страховке.